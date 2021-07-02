У російському Іжевську стався викид хлору. Оголошено евакуацію району
Ілюстративне фото (astv.ru)
У російському місті Іжевськ ввечері 2 липня стався викид хлору на станції підйому води. Мешканців містечка Металургів закликали терміново залишити його територію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МНС Росії.
Пари хлору небезпечні для людини, оскільки сильно подразнюють органи дихання, очі, шкіру. Ознаки отруєння хлором: різкий біль в грудях, сухий кашель, блювання, різь в очах, сльозотеча, порушення координації рухів.
Водночас російське агентство ТАСС повідомило, що на околиці Іжевська встановлено водяну завісу проти викиду хлору. За попередніми даними, загрози жилому сектору міста немає.
Вже відомо, що зі станції підйому води "Іжводоканалу" було викинуто близько 800 кілограмів хлору.