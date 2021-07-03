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Выброс хлора в российском Ижевске. Последствия утечки ликвидировали

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Ижевск, Россия, Суббота 03 июля 2021 12:42
Выброс хлора в российском Ижевске. Последствия утечки ликвидировали Фото: специалисты ликвидировали последствия утечки хлора в российском Ижевске (astv.ru)
Автор: Юлия Струк

Специалисты ликвидировали последствия утечки хлора на станции "Ижводоканала" в российском городе Ижевске. В результате аварии никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Последствия аварийной ситуации по факту утечки хлора на станции подготовки воды на улице Песочная ликвидированы. В результате аварии пострадавших нет" - заявили в ГУ МЧС России по Удмуртии.

Отмечается, что удалось вовремя локализовать распространение облака в пределах предприятия.

"Угрозы жизни и здоровью населению нет", - подчеркнули в ведомстве.

Также указано, что превышение предельно-допустимой концентрации вещества в здании склада и в жилой зоне не зафиксировано, эвакуация населения не требовалась. Технологический процесс на объекте не прекращался, водоснабжение города осуществляется в штатном режиме.

Кроме того, глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что никто из жителей не обращался в "скорую помощь" с признаками отравления хлором.

Напомним, в Ижевске вечером 2 июля произошел выброс хлора на станции подъема воды. Жителей городка Металлургов просили срочно покинуть его территорию.

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