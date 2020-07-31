Трамп відмовився від ідеї перенесення виборів у США

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Трампу не подобається ідея проводити голосування поштою

Президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче перенесення президентських виборів в країні. Але його непокоїть голосування поштою.

Про це Трамп заявив на брифінгу в Білому домі.

"Я не хочу переносити. Я хочу, щоб вибори відбулися", - сказав він.

За словами Трампа, йому не подобається ідея проводити голосування по пошті, оскільки бюлетені можуть загубитися і вибори будуть зіпсовані.

"Я не хочу чекати три місяці, а потім з'ясувати, що бюлетені зникли, а вибори визнані недійсними. Розумні люди це знають. Дурні люди можуть цього не знати", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Трамп виступив за перенесення виборів на іншу дату, щоб у виборців була можливість проголосувати фізично на дільницях, а не поштою.

У Конгресі США не підтримали ідею Трампа про перенесення виборів.

Вибори призначено на 3 листопада. Головними кандидатами є Трамп і колишній віце-президент США Джо Байден.