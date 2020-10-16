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Понад 7% виборців проголосували на виборах президента США

США, П'ятниця 16 жовтня 2020 03:58
Понад 7% виборців проголосували на виборах президента США
Фото: голосування на виборах (unsplash)
Автор: РБК-Україна

На виборах президента США до основного голосування вже проголосували понад 17 млн американців. Це понад 7% усіх виборців.

Про це повідомляє неурядова організація United States Election Project.

Всього в США 250 млн виборців. Вони могли проголосувати поштою або особисто прийти на виборчу дільницю до основного дня голосування, який призначено на 3 листопада.

Раніше кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що може програти вибори тільки в разі махінацій.

Також комісія з президентських дебатів США скасувала теледебати Трампа і Байдена, які повинні були відбутися 15 жовтня. До цього у Трампа підтвердили коронавірус.

Раніше РБК-Україна писало, що для України більш прогнозованим варіантом буде перемога на виборах Джо Байдена, оскільки Дональд Трамп може асоціювати українську державу з негативом через історію з імпічментом.

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