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Якби не вибори, випадків COVID-19 було б менше, - Зеленський

Київ, П'ятниця 18 вересня 2020 16:35
Якби не вибори, випадків COVID-19 було б менше, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні досить ліберальний формат карантину. Однак якби не місцеві вибори, випадків зараження коронавірусом було б менше.

Про це Зеленський заявив під час брифінгу в Тернопільській області.

"Завжди люди орієнтуються на лідера. Якщо люди бачать, що мер виходить і каже, що влада переоцінює складність ситуації, люди бачать, орієнтуються і так себе ведуть. Ось тому сьогодні ми бачимо 3 тисячі нових випадків COVID-19", - заявив він.

При цьому він зазначив, що не йшов ні з ким на які компроміси, тому що результатом буде кількість загиблих людей.

Президент України спілкується з пресою Тернопільщини.

Президент України спілкується з пресою Тернопільщини.

Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 18 вересня 2020 р.

Нагадаємо, станом на 18 вересня, в Україні 3228 нових заражень коронавірусом.

Крім того, раніше Віктор Ляшко заявив, що в Україні очікується стрімке зростання захворювання COVID-19.

Додамо, що в МОЗ назвали города, де найбільше госпіталізованих хворих з COVID-19.

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