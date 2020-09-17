ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ляшко назвав міста, де найбільше госпіталізованих хворих на COVID-19

Київ, Четвер 17 вересня 2020 20:02
Ляшко назвав міста, де найбільше госпіталізованих хворих на COVID-19
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що найбільше госпіталізованих хворих з коронавірусом в Києві, Львові та Харкові. У Харківській області лікарні заповнені на 50%.

Про це він повідомив в ефірі "Україна 24".

Він уточнив, що в самому Харкові заповненість ліжок становить до 90%, а в області завантаженість районної лікарні може становити 10-15%.

За словами Ляшка, останні три тижні статистика госпіталізації стабілізувалася, проте на дуже високому рівні.

"У нас в тиждень близько 2800-2900 госпіталізацій", - зазначив головний санлікар.

Він зазначив, що на сьогодні в Україні кількість ліжок достатньо.

Нагадаємо, з початку епідемії в Україні фіксується найбільший добовий приріст захворюваності коронавірусом - 3584 випадку. Попередній антирекорд був майже на 400 випадків менше.

Напередодні Кабмін оновив умови поділу на зони карантину, зокрема, тепер в "червону зону" будуть відносити при захворюваності в регіоні в п'ять разів вище, ніж в середньому по країні.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Коронавірус госпитализацияВиктор ЛяшкоКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся