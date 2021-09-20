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Вибори в Росії пройшли в атмосфері залякування, голосування в Криму не визнаємо, - ЄС

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вибори в Державну думу Росії пройшли в атмосфері залякування і без гідних довіри міжнародних спостерігачів. ЄС не визнає голосування в окупованому Криму, оскільки півострів є невіддільною частиною України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Єврокомісії з питань зовнішньої політики Петера Стано.

"Ці вибори пройшли в атмосфері залякування критичних і незалежних голосів, без гідної довіри міжнародного спостереження", - заявив в ході брифінгу Стано.

Він нагадав, що Росія не допустила повноцінну місію Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, через що організація не змогла направити спостерігачів на вибори до Держдуми.

"Ми ніколи не визнаємо вибори в незаконно анексованому Криму, тому що Крим - це Україна", - додав представник Єврокомісії.

Крім того, Стано заявив, що участь у виборах до Держдуми жителів ОРДЛО суперечить Мінським угодам. Він нагадав, що Росія видала їм російські паспорти, щоб вони могли взяти участь у голосуванні.

"Це суперечить духу і цілям Мінських угод. Ми закликаємо Росію утриматися від дій, які суперечать зобов'язанням, що випливають з Мінських угод", - додав представник Єврокомісії.

Нагадавши, Україна вводить санкції за вибори до Держдуми, які пройшли в ОРДЛО і в Криму.

Відзначити, жителів ОРДЛО звозили в Росію для участі у виборах. Для цього організували автобуси і видачу російських паспортів.

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