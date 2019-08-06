Вибори в Раду: ЦВК прийняв протокол з останнього округу

Центральна виборча комісія прийняла протокол про підсумки голосування на виборах в Раду в ОВК № 210 з поміткою "Уточнений". Про це повідомляє прес-служба ЦВК у Facebook.

Як повідомляється, протокол прийнятий з поміткою "Уточнений", так як був повторний підрахунок голосів виборців на 33 виборчих дільницях цього округу на виконання рішення суду.

Нагадаємо, вчора ЦВК оголосив результати виборів у 198 одномандатних округах. Ценрвиборчком визнав обраними ще 7 народних депутатів України. В одномандатному виборчому окрузі №210 результати виборів у визначений законодавством термін встановити не вдалося, оскільки ОВК перераховував за рішенням суду голоси на низці дільниць. ЦВК зобов'язав ОВК №210 передати їй відповідні документи до 16:00 6 серпня.

Раніше повідомлялось, що Центральна виборча комісія здійснила повноваження окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу № 50 у Покровську та перерахувала голоси на виборах у Раду на 14 виборчих дільницях.

Нагадаємо, 2 серпня 2019 ЦВК взяла на себе повноваження окружної виборчої комісії у Покровську зі встановлення підсумків голосування в одномандатному виборчому окрузі № 50 на позачергових виборах до Верховної ради.

До цього поліція відкрила кримінальну справу через невиконання членами окружної виборчої комісії №50 у Покровську Донецької області рішення суду щодо перерахунку голосів.