Вибори президента пройшли чесно і вільно, - Канадська спостережна місія

Вибори президента України 31 березня 2019 року були проведені чесно і вільно. Про це заявив глава місії спостереження за виборами в Україні міжнародної неурядової організації CANADEM Ллойд Аксуорті на брифінгу.

Аксуорті заявив, що організація всіх процесів була належною, тому півмільйона людей взяли участь в організації виборів.

За його словами, вибори були проведені вільно і чесно, але глава місії відзначив, що є певні системні випадки, які слід врахувати для того, щоб забезпечити розвиток демократичної системи в Україні, а саме: полегшити для внутрішньо переміщених осіб участь у виборах, надмірний контроль за ЗМІ олігархів. Він також зазначив гібридне втручання у вибори.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за результатами підрахунку 75% протоколів, Зеленський набирає 30,41% голосів. На другому місці залишається Петро Порошенко з 16,12%.

До цього стало відомо, що на більшості спецділянок у зоні ООС на Донбасі лідирує Зеленський.