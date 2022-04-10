RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вибори президента Франції. Макрон та Ле Пен виходять у другий тур

Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У Франції о 20:00 зачинилася остання виборча дільниця. За попередніми результатами, за президентське крісло у другому турі будуть боротися чинний лідер країни Еммануель Макрон та проросійська політик Марін Ле Пен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro та BFM TV.

Попередні результати

Попередні дані Ifop-Fiducial:

Еммануель Макрон - 28,6%.

Марін Ле Пен (Національне об'єднання) - 24,4%.

Попередні дані телеканалу BFM TV:

Що прогнозували інші екзит-поли

Ще до завершення голосування у Франції бельгійські ЗМІ опублікували результати екзитполів, згідно з якими у другий тур президентських виборів потрапляли Макрон та Ле Пен.

Як прогнозував екзит-пол, Макрон і Ле Пен мали отримати однаковий результат - близько 24% голосів. На третє місце виходив ультралівий кандидат від "Бунтівної Франції" Жан-Люк Меланшон, далі йшли Ерік Земмур та Валері Пекресс.

Однак бельгійські ЗМІ не вказали, хто саме проводив опитування. Зазначалося, що екзит-пол проводив один із французьких соціологічних центрів.

Коли буде другий тур

Другий тур французьких президентських виборів має відбутися 24 квітня. За даними інституту вивчення громадської думки у Франції Ifop на 8 квітня, у другому турі 52% виборців планували голосувати за Макрона, а 48% - були готові віддати голос за Ле Пен.

Більше про французькі вибори та кандидатів читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяЕммануель МакронПрезидентські вибори