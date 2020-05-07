Вибори президента Білорусі пройдуть в проміжку між 9 і 30 серпня, - ЦВК

Центральна виборча комісія Республіки Білорусь пропонуватиме депутатам кілька варіантів дати президентських виборів в проміжку між 9 та 30 серпня. Про це заявила глава ЦВК Лідія Єрмошина, передає білоруські ЗМІ.

Відповідно до чинного законодавства, вибори президента призначаються Палатою представників не пізніше, ніж за п'ять місяців і проводяться не пізніше, ніж за два місяці до закінчення терміну повноважень попереднього президента.

Чергові президентські вибори в Білорусі мають відбутися не пізніше 30 серпня 2020 року.

Нагадаємо, раніше президент Олександр Лукашенко заявив, що вибори в Білорусі пройдуть влітку, попри пандемію коронавірусу. Він також додав, що вибори не можна перенести з-за того, що це порушить Конституцію країни.

Зазначимо, що Білорусь за темпами поширення COVID-19 випереджає сусідні країни. При цьому у Всесвітній організації охорони здоров'я закликали країну посилити карантин.

За станом на 7 травня на території Білорусі зафіксовано понад 20 тисяч випадків зараження COVID-19. При цьому, понад 5 тисяч осіб одужали.