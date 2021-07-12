Вибори в Молдові: Санду отримує монобільшість у парламенті

За результатами обробки 100% бюлетенів на виборах в Молдові перемагає партія "Дія і солідарність" (PAS), лідером якої була нинішній президент Майя Санду. При цьому її партія отримує монобільшість у парламенті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ЦВК Молдови .

Повідомляється, що PAS набрала 52,80% голосів виборців, на другому місці блок Партії соціалістів і Партії комуністів (ПСРМ-ПКРМ) Ігоря Додона з результатом 27,17% голосів. Третє місце дісталося партії "Шор" - 5,74% голосів.

Решта політичних сил не проходить до парламенту. На виборах проголосували 1 млн 477 тисяч виборців - це майже половина від загального населення. За кордоном проголосували понад 212 145 виборців.

Згідно з попередніми розрахунками, PAS може отримати 62-63 місця, блок комуністів і соціалістів - 32, а партія "Шор" - 6 місць.