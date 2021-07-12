Вибори в Молдові: партія Санду набрала понад 50% голосів
Фото: президент Молдови Майя Санду (instagram.com/maia.sandu)
У Молдові завершилися дострокові парламентські вибори. За даними Центральної виборчої комісії, на виборах лідером стала партія президента Майї Санду "Дія і солідарність".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦВК Молдови.
Партія "Дія і солідарність" набрала 52,44% голосів, після обробки 99,3% протоколів з виборчих дільниць.
За блок "Комуністи і соціалісти" проголосували 27,42% виборців. У партії "Шор" - 5,79%.
Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія Молдови визнала парламентські вибори такими, що відбулися.
Крім того, суд відмовив у масовому закритті дільниць у Придністров'ї.