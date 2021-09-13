До Ради надійшло клопотання про позачергові вибори мера Кривого Рогу

До Верховної ради України надійшло клопотання про позачергові вибори мера Кривого Рогу. Ініціатива пов'язана із загибеллю міського голови Костянтина Павлова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа від "Слуги народу" Олександра Качури.

"До Ради зайшли документи щодо призначення позачергових виборів мера Кривого Рогу. У парламенту тепер є 90 днів, щоб прийняти рішення", - зазначив він.

Він також додав, що орієнтовно розгляд цього питання на засіданні Комітету з питань державної влади та місцевого самоврядування відбудеться наступної середи.