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До Ради надійшло клопотання про позачергові вибори мера Кривого Рогу

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Київ, Понеділок 13 вересня 2021 17:22
До Ради надійшло клопотання про позачергові вибори мера Кривого Рогу Фото: у Раді розглянуть питання позачергових виборів у Кривому Розі (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

До Верховної ради України надійшло клопотання про позачергові вибори мера Кривого Рогу. Ініціатива пов'язана із загибеллю міського голови Костянтина Павлова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа від "Слуги народу" Олександра Качури.

"До Ради зайшли документи щодо призначення позачергових виборів мера Кривого Рогу. У парламенту тепер є 90 днів, щоб прийняти рішення", - зазначив він.

Він також додав, що орієнтовно розгляд цього питання на засіданні Комітету з питань державної влади та місцевого самоврядування відбудеться наступної середи.

Нагадаємо, в серпні мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли застреленим у власному будинку, розглядаються дві версії - самогубство і доведення до самогубства.

У зв'язку з його загибеллю обов'язки міського голови Кривого Рогу виконує Юрій Вілкул, який до цього був мером протягом десяти років.

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