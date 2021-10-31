Вибори мера Харкова: якою була явка

Як зазначається в повідомленні, у 2015 році на місцевих виборах станом на цей самий час явка становила 45,5% виборців.

Нагадаємо, у Харкові 31 жовтня пройшли вибори мера міста. За даними опитування Центру "Соціальний моніторинг", за Ігора Терехова проголосували 51,9% виборців за Михайла Добкіна - 27,6%. Дані New Image Marketing Group свідчать, що Терехов набирає 53,8% голосів виборців, Добкін - 24,5%.

Офіційні результати голосування мають оголосити до 12 листопада 2021 року. Якщо вони співпадуть з даними екзит-полів, то другий тур на виборах не буде потрібно і Терехов, який набрав більше 50% голосів, стане мером Харкова.

Терехов виконує обов'язки міського голови після смерті Геннадія Кернеса. Він йшов на вибори від політичної партії "Блок Кернеса-успішний Харків!".

До списку виборців було включено 1 млн 17 тис. 584 осіб. Всього на посаду мера Харкова претендували десять кандидатів. Детальніше про кожного з них - в матеріалі РБК-Україна.