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Вибори в Харкові: поліція отримала 60 заяв про порушення виборчого законодавства

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Харків, Субота 30 жовтня 2021 11:58
Вибори в Харкові: поліція отримала 60 заяв про порушення виборчого законодавства Фото: поліція отримала 60 заяв про порушення виборчого законодавства у Харкові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Харкові правоохоронці отримали низку заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства. Так, за день до виборів мера, поліція зареєструвала 60 таких звернень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

"Станом на 30 жовтня 2021 року до органів поліції надійшло 60 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, правоохоронці скали 1 протокол про вчинення адміністративного правопорушення.

Також до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості щодо 8 кримінальних проваджень. З яких - 1 відкрите за фактом порушення виборчого законодавства, а 7 - пов’язані з виборчим процесом.

Нагадаємо, завтра 31 жовтня відбудуться вибори міського голови у Харкові. Майже через рік після смерті мера Геннадія Кернеса за крісло очільника міста боротимуться 10 кандидатів.

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