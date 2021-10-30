Вибори в Харкові: поліція отримала 60 заяв про порушення виборчого законодавства

У Харкові правоохоронці отримали низку заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства. Так, за день до виборів мера, поліція зареєструвала 60 таких звернень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

"Станом на 30 жовтня 2021 року до органів поліції надійшло 60 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, правоохоронці скали 1 протокол про вчинення адміністративного правопорушення.

Також до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості щодо 8 кримінальних проваджень. З яких - 1 відкрите за фактом порушення виборчого законодавства, а 7 - пов’язані з виборчим процесом.