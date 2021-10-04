Вибори в Харкові: на крісло мера претендують 13 кандидатів (список)

На вибори в мери Харкова зареєстрували 13 кандидатів. Двом бажаючим було відмовлено в реєстрації.
Про це заявила член робочої групи Харківської ТВК Катерина Поп, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцеве видання "Об'єктив".
На посаду голови Харківської міськради претендують:
ТВК відмовила в реєстрації кандидатом на пост міського голови Абдуллаєву Іджрану Ягуб Огли, так як він подав не повний пакет документів, а саме - не вніс грошову заставу.
"Таким чином, у нас 13 зареєстрованих кандидатів. Якщо жоден з кандидатів не відмовиться від балотування, і жодна з партій і організацій не відкличе свого кандидата, то бюлетень складатиметься з 13 кандидатів", - уточнила Поп.
Текст виборчого бюлетеня затверджується 13 жовтня.
Нагадаємо, у Харкові 31 жовтня пройдуть вибори мера. Сама кампанія офіційно почалася менше трьох тижнів тому, але її фаворити були відомі задовго до старту.