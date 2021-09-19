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Вибори до Держдуми РФ: в Україні відкрились дільниці для голосування

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві відкрили виборчі дільниці для голосування на виборах до Держдуми РФ. Такі ж дільниці відкрили в Одесі, Харкові та Львові.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Посольства Росії в Україні.

Зазначається, що дільниці розпочали роботу в неділю, 19 вересня, о 8 годині ранку.

"У посольстві Росії у Києві і генеральних консульствах у Львові, Одесі та Харкові були відкриті виборчі дільниці для виборів депутатів Державної думи Федеральних Зборів Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, жителів ОРДЛО масово звозять в Ростовську область голосувати на виборах в Держдуму.

Зазначимо, в ОРДЛО масово роздають російські паспорти напередодні виборів до Держдуми РФ.

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