Вибори до Держдуми РФ: в Україні відкрились дільниці для голосування

У Києві відкрили виборчі дільниці для голосування на виборах до Держдуми РФ. Такі ж дільниці відкрили в Одесі, Харкові та Львові.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Посольства Росії в Україні.
Зазначається, що дільниці розпочали роботу в неділю, 19 вересня, о 8 годині ранку.
"У посольстві Росії у Києві і генеральних консульствах у Львові, Одесі та Харкові були відкриті виборчі дільниці для виборів депутатів Державної думи Федеральних Зборів Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.