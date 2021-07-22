Кандидат у канцлери Німеччини розкритикувала угоду з США щодо " Північного потоку-2"

Кандидат у канцлери Німеччини і співголова партії "Зелених" Анналена Баербок розкритикувала угоду між Німеччиною і урядом США по газопроводу "Північний потік-2" . Політик вважає, що ця заява не є рішенням з безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Faz.net.

За словами політика, ситуація з газопроводом все ще в руках Німеччини.

"Я як і раніше вважаю, що цей трубопровід неправильний з причин кліматичної політики, але перш за все з геостратегічних причин. Він був спрямований проти безпеки України і був спрямований на поділ Європейського Союзу", - сказала Баербок.

За її словами, східноєвропейці "справедливо незадоволені" федеральним урядом, який утримує цей трубопровід в односторонньому порядку.

"Ми не можемо залишатися байдужими до безпеки України", - заявила політик.

Баербок вважає, що Німеччина повинна підтримати українців, оскільки запуск газопроводу є для них загрозою.

"Для того, щоб Україна стала більш незалежною від Росії, важливо, щоб ми надали масову підтримку реструктуризації енергопостачання України в бік відновлюваних джерел енергії. Кремль нещодавно дуже ясно дав зрозуміти, що поставив свої поставки газу через Україну в залежність від поведінки України", - сказала Бербок.

Вона підкреслила, що це загроза.

"Загрози не є підставою для надійної політики", - сказала політик.