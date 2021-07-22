ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кандидат у канцлери Німеччини розкритикувала угоду з США щодо " Північного потоку-2"

Новость на русском →
Німеччина, Четвер 22 липня 2021 23:28
Кандидат у канцлери Німеччини розкритикувала угоду з США щодо " Північного потоку-2" Фото: кандидат в канцлери Німеччини, Анналена Баербок (facebook.com/abaerbock)
Автор: Наталья Скороход

Кандидат у канцлери Німеччини і співголова партії "Зелених" Анналена Баербок розкритикувала угоду між Німеччиною і урядом США по газопроводу "Північний потік-2". Політик вважає, що ця заява не є рішенням з безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Faz.net.

За словами політика, ситуація з газопроводом все ще в руках Німеччини.

"Я як і раніше вважаю, що цей трубопровід неправильний з причин кліматичної політики, але перш за все з геостратегічних причин. Він був спрямований проти безпеки України і був спрямований на поділ Європейського Союзу", - сказала Баербок.

За її словами, східноєвропейці "справедливо незадоволені" федеральним урядом, який утримує цей трубопровід в односторонньому порядку.

"Ми не можемо залишатися байдужими до безпеки України", - заявила політик.

Баербок вважає, що Німеччина повинна підтримати українців, оскільки запуск газопроводу є для них загрозою.

"Для того, щоб Україна стала більш незалежною від Росії, важливо, щоб ми надали масову підтримку реструктуризації енергопостачання України в бік відновлюваних джерел енергії. Кремль нещодавно дуже ясно дав зрозуміти, що поставив свої поставки газу через Україну в залежність від поведінки України", - сказала Бербок.

Вона підкреслила, що це загроза.

"Загрози не є підставою для надійної політики", - сказала політик.

Нагадаємо, що США і Німеччина представили угоду по "Північному потоку-2". У ньому говориться, що після запуску газопроводу транзит газу повинен проходити через Україну. Також обидві сторони обіцяли реагувати на агресію РФ проти України.

Раніше повідомлялося, що у Кабінеті міністрів пояснили свою позицію з приводу угоди по "Північному потоку-2".

Читайте РБК-Україна в Google News
Північний потік-2
NEWS
Україна не отримала гарантій: у Кабміні пояснили, що не так з угодою Німеччини та США
Україна не отримала гарантій: у Кабміні пояснили, що не так з угодою Німеччини та США
DAILY
Двадцять років по тому. Чому США програли війну в Афганістані і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Двадцять років по тому. Чому США програли війну в Афганістані і що буде далі