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Вибори у Франції: кандидати, які програли, закликають підтримати Макрона в другому турі

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Франція, Понеділок 11 квітня 2022 05:22
Вибори у Франції: кандидати, які програли, закликають підтримати Макрона в другому турі Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

На виборах президента Франції до другого туру проходять Еммануель Макрон (27,60%) і Марін Ле Пен (23,41%). Отримав третій результат (21,95%) і вибув з кампанії кандидат від лівих Жан-Люк Меланшон просить своїх прихильників підтримати чинного главу держави на майбутніх голосуваннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал BFMTV.

У своєму виступі після першого туру він закликав французів не віддавати за Ле Пен "жодного голосу".

"Відкривається нова сторінка боротьби... Я знаю ваш гнів, мої співвітчизники. Не дозволяйте йому змушувати вас робити помилки, які були б непоправні! Не зробимо помилку і не зіб'ємося зі шляху, щойно станемо на шлях... Вирішувати вам. Ми знаємо, за кого ми ніколи не проголосуємо. Ви не повинні давати мадам Ле Пен жодного голосу", - заявив глава партії "Нескорена Франція" Меланшон.

Зазначимо, що багато інших кандидатів у президенти, які вже вибули з гонки за підсумками першого туру, також закликають французів підтримати Макрона у другому.

Зокрема, як повідомляє Le Figaro, за чинного президента перед своїми прихильниками вже висловилися лідер "зелених" Яннік Жадо (4,58%), глава правих "Республіканців" Валері Пекресс (4,79%), комуніст Фаб'єн Руссель (2,31%), соціалістка, мер Парижа Анн Ідальго (1,74%).

Водночас за Ле Пен на другому турі закликає голосувати кандидат від ультраправих Ерік Земмур (7,05%).

Раніше повідомлялося, що в одному з регіонів Франції почалися протести після результатів першого туру президентських виборів.

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