Вибори на Донбасі відбудуться тільки після деокупації, - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що вибори на Донбасі відбудуться тільки після деокупації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Гончарука Facebook.

При цьому він додав, що основними питаннями, які будуть підніматися під час зустрічі в нормандському форматі - припинення вогню, деоккупация, повернення людей і територій.

"У понеділок президент Володимир Зеленський на переговорах в нормандської форматі в Парижі домагатися повного припинення вогню і досягнення миру в Україні. Сам факт цієї зустрічі - вже непросте досягнення. Переговори дуже складні", - написав він.

Після чого прем'єр додав, що Україна хоче миру на своїй землі саме на своїх умовах, в основі якого суверенітет України, повний контроль над кордоном і вибори за українським законодавством тільки після повної деокупації.

"Припинення вогню. Деоккупация. Повернення людей і територій. Саме таким ми бачимо настання миру в Україні", - написав він.

Нагадаємо, 9 грудня в столиці Франції відбудеться саміт президентів України, Російської Федерації, Франції та Німеччини. Зустріч в нормандському форматі на рівні глав держав відбудеться вперше після трирічної перерви.

Основною метою нормандської зустрічі має стати затвердження нової послідовності імплементації мінських домовленостей, у т. ч. закріплення особливого статусу ОРДЛО, згідно з "формулою Штайнмайера", обговорення обміну полоненими між Києвом і окупованій частиною Донбасу.