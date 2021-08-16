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Якщо вибори будуть на цьому тижні: які партії пройдуть в Раду

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Київ, Понеділок 16 серпня 2021 08:33
Якщо вибори будуть на цьому тижні: які партії пройдуть в Раду Фото: в Україні чотири партії пройшли б сьогодні в Раду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Якщо вибори в Раду були б цього тижня, то пройшли б чотири з п'яти парламентських партій. Погано йдуть справи у партії "Голос".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Перепади настрою. Кого українці хочуть бачити при владі".

"Слуга народу", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа - За життя" і "Батьківщина" знову отримають свої фракції, випливає з трійки останніх опитувань, проведених провідними соціологічними компаніями.

Партія "Голос" розгубила більше половини свого електорату на загальнонаціональному рівні. На її місце в парламентській лізі зараз претендує відразу кілька інших політсил.

Виходячи з останніх опитувань, найближче до п'ятивідсоткового бар'єру розташувалися "Сила і честь" Ігоря Смешка, "Українська стратегія" екс-прем'єра Володимира Гройсмана, Радикальна партія Олега Ляшка, партія Євгена Мураєва "Наші", УДАР Віталія Кличка і ВО "Свобода".

Нагадаємо, експерти назвали причини зростання підтримки Тимошенко.

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Вибори Верховна рада
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Якщо вибори будуть на цьому тижні: які партії пройдуть в Раду
Якщо вибори будуть на цьому тижні: які партії пройдуть в Раду
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Перепади настрою. Кого українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Перепади настрою. Кого українці хочуть бачити при владі