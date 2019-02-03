Вибори 2019: заяви до ЦВК подали 83 особи

За сьогодні заяви подали 12 осіб

В Центральной избирательной комиссии 83 человека подали заявления на участие в выборах президента Украины 2019 года. Об этом сообщил спикер ЦИК Константин Хивренко, передает корреспондент РБК-Украина.

"С начала избирательного процесса, по состоянию на 17:45 3 февраля в ЦИК поступили документы 83 человек – потенциальных кандидатов на пост президента Украины", - сообщил Хивренко.

По его словам, в течение воскресенья заявления подали более десятка потенциальных кандидатов.

"В течение 3 числа заявления подали 12 человек. Это немного больше чем вчера. Ведь 2 февраля, документы на кандидатство сдали 10 человек", - добавил он.

Ранее сообщалось, что сегодня, 3 февраля, Порошенко подал документы в ЦИК. Пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил, что Петр Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты.

Напомним, что также сегодня в ЦИК подал заявление еще один самовыдвиженец. По его словам, киевлянин является победителем волонтерского проекта "народный президент" и не имеет отношения ни к одной политической силы.