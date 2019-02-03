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Вибори 2019: заяви до ЦВК подали 83 особи

Новини » Вибори 2019    03.02.2019 - 18:08
Вибори 2019: заяви до ЦВК подали 83 особи
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За сьогодні заяви подали 12 осіб

До Центральної виборчої комісії 83 особи подали заяви на участь у виборах президента України 2019 року. Про це повідомив речник ЦВК Костянтин Хівренко, передає кореспондент РБК-Україна. 

"З початку виборчого процесу, станом на 17:45 3 лютого до ЦВК надійшли документи 83 осіб – потенційних кандидатів на пост президента України", - повідомив Хівренко. 

За його словами, впродовж неділі заяви подали понад десятка потенційних кандидатів. 

"Протягом 3 числа заяви подали 12 осіб. Це трохи більше ніж вчора. Адже 2 лютого, документи на кандидатство здали 10 осіб", - додав він.

Раніше повідомлялось, що сьогодні, 3 лютого, Порошенко подав документи в ЦВК. Прес-секретар глави держави Святослав Цеголко повідомив, що Петро Порошенко подав документи до ЦВК для реєстрації кандидатом в президенти.

Нагадаємо, що також сьогодні до ЦВК подав заяву ще один самовисуванець. За його словами, киянин є переможцем волонтерського проекту "народний президент" і не має відношення до жодної політичної сили.

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