Вибори 2019: заяви до ЦВК подали 74 людини

З 9:00 ранку до 13:00 заяви про висунення до Центрвиборчкому подали тільки 3 особи

В воскресенье, 3 февраля, в Центральной избирательной комиссии продолжается прием заявлений от потенциальных кандидатов на пост президента, передает корреспондент РБК-Украина.

Представители ЦИК по приему документов отмечают, что утром в воскресенье не наблюдалось большого потока желающих зарегистрироваться кандидатом.

Так, с 9:00 утра до 13:00 заявления о выдвижении в Центризбирком подали только три человека.

"По состоянию на 2 февраля было подано 71 заявление. Сегодня документы подали еще три потенциальных кандидата. По состоянию на 13:00 заявления в ЦИК подали 74 человека", - сообщил спикер ЦИК Константин Хивренко.

Напомним, сегодня в ЦИК подал документы представитель политической партии "Сила людей" Дмитрий Гнап.

РБК-Украина писало, что по последним данным ЦИК отказала 22 лицам в регистрации кандидатами. В частности, ЦИК отказала в регистрации Петру Симоненко, который выдвигался от Коммунистической партии.

Отметим, Центральная избирательная комиссия 2-3 февраля продолжила прием документов от кандидатов на должность президента.