Вибори-2019: ЦВК завершила реєстрацію кандидатів

Зареєстрували 44 кандидата в президенти на виборах-2019

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в пятницу, 8 февраля, завершила регистрацию кандидатов в президенты на выборах 2019. Об этом сказала глава ЦИК Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом, кандидатами на выборах были зарегистрированы 44 кандидата в президенты.

"Как известно, на сегодня процесс у нас закончился. Мы окончательно прошли по всем лицам, которые подали заявления об участии в избирательном процессе... На сегодня зарегистрированы 44 кандидата. 20 из них являются самовыдвиженцами. 24 из них являются кандидатами от партий. То есть, почти 50 на 50", - отметила глава комиссии.

Напомним, сегодня ЦИК зарегистрировал двух последних кандидатов - Александра Соловьева и Дмитрия Гнапа.

Как писало РБК-Украина ранее, в четверг Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом Петра Порошенко на выборах президента в 2019 году.

Добавим, кандидаты на пост главы государства могли регистрироваться в ЦИК с 31 декабря по 4 февраля 2019 года. В воскресенье, 3 февраля, в Центральной избирательной комиссии продолжался прием заявлений от потенциальных кандидатов на пост президента.