Вибори-2019: у ЦВК розповіли, скільком кандидатам відмовили у реєстрації

Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Станом на четвер зареєстрований 41 кандидат у президенти

Центральна виборча комісія станом на 7 лютого 2019 року відмовила у реєстрації кандидатами у президенти на виборах у 2019 році 43 особам. Про це РБК-Україна повідомили у Центрвиборчкомі.

Крім того, станом на четвер зареєстрований 41 кандидат на пост президента.

"Станом на 15:15 7 лютого ЦВК вже зареєструвала 41 особу. Також з початку виборчого процесу комісія відмовила у реєстрації 43 особам", - повідомили у прес-службі.

Слід зазначити, що ЦВК має розглянути заяви від кандидатів на посаду президента України до 8 лютого.

Як писало РБК-Україна раніше, президента Петра Порошенка у четвер зареєстрували кандидатом у президенти на виборах-2019.

Крім того, ЦВК сьогодні зареєструвала кандидатами на президентські вибори самовисуванців Юрія Кармазіна, Юлію Литвиненко і Олександра Ващенка.

Додамо, Центральна виборча комісія (ЦВК) станом на 6 лютого зареєструвала 91 міжнародного спостерігача. Слід зазначити, що сьогодні парламент прийняв за основу та в цілому закон, яким громадянам Росії забороняється бути спостерігачами на українських виборах.