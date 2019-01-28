Вибори-2019: ЦВК відмовила ще одному самовисуванцю у реєстрації

У ЦВК зазначили, що Ковальчук порушив встановлений законом порядок самовисування

Представители Центральной избирательной комиссии приняли решение отказать в регистрации кандидатом в президенты самовыдвиженцу Александру Ковальчуку. За такое решение проголосовали члены комиссии во время заседания 28 января, передает корреспондент РБК-Украина.

В ЦИК отметили, что Ковальчук нарушил установленный законом порядок самовыдвижения.

"Ковальчук Александр Геннадиевич нарушил установленный законом порядок самовыдвижения. Заявление о самовыдвижении было подано не лично. Также документы о внесении Ковальчуком на счет ЦИК денежного залога в размере 2 миллиона 500 тысяч гривен к заявлению о самовыдвижения не добавлено", - говорится в решении об отказе в регистрации.

В Центризбиркоме сообщили, что Ковальчук не подал автобиографию и предвыборную программу в электронном виде.

"Также Ковальчук Александр не добавил 4 фотографии на пост президента Украины... ЦИК отказывает в регистрации кандидату на пост президента Украины", - говорится в постановлении.

Напомним, ЦИК зарегистрировал еще двух кандидатов в президенты на выборах-2019 - Руслана Кошулинского и главу общественной организации "Центр оборонной реформы" Александра Данилюка.

Как писало РБК-Украина ранее, по состоянию на 25 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 20 кандидатов в президенты на выборах-2019. Двадцатым стал Илья Кива.

Добавим, пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко заявлял, что на 25 января документы для регистрации кандидатами в президенты подали уже 38 человек.