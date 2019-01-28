Вибори-2019: ЦВК відмовила ще одному самовисуванцю у реєстрації

Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

У ЦВК зазначили, що Ковальчук порушив встановлений законом порядок самовисування

Представники центральної виборчої комісії прийняли рішення відмовити у реєстрації кандидатом у президенти самовисуванцю Олександру Ковальчуку. За таке рішення проголосували члени комісії під час засідання 28 січня, передає кореспондент РБК-Україна.

У ЦВК зазначили, що Ковальчук порушив встановлений законом порядок самовисування.

"Ковальчук Олександр Геннадійович порушив встановлений законом порядок самовисування. Заява про самовисування була подана не особисто. Також документи про внесення Ковальчуком на рахунок ЦВК грошової застави в розмірі 2 мільйони 500 тисяч гривень до заяви про самовисунення не додано", - йдеться у рішенні про відмову у реєстрації.

У Центрвиборчкомі поінформували, що Ковальчук не подав автобіографію та передвиборну програму в електронному вигляді.

"Також Ковальчук Олександр не додав 4 фотографій на пост президента України… ЦВК відмовляє у реєстрації кандидата на пост президента України", - йдеться у постанові.

Нагадаємо, ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів у президенти на виборах-2019 - Руслана Кошулинського і главу громадської організації "Центр оборонної реформи" Олександра Данилюка.

Як писало РБК-Україна раніше, станом на 25 січня Центральна виборча комісія зареєструвала 20 кандидатів у президенти на виборах-2019. Двадцятим став Ілля Ківа.

Додамо, прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко заявляв, що на 25 січня документи для реєстрації кандидатами в президенти подали вже 38 осіб.