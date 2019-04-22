Вибори 2019: ЦВК оприлюднив остаточні дані по явці

У другому турі виборів 2019 остаточна явка виборців станом на 20:00 склала 62,07% в 199 округах. Про це повідомили у Центральній виборчій комісії, передає РБК-Україна.

Зазначено, що в Донецькій області явка склала 57,21%, у Луганській - 56,33 %, в Києві - 65,86%. Найвища явка виборців виявилася в столиці - 65,86%.

Нагадаємо, раніше в КМІС заявляли, що явка виборців у другому турі може бути нижче явки в першому турі виборів 2019. Крім того, директор Фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна в другому турі також прогнозувала більш низьку явку, ніж у першому.

За її словами, очікується зниження явки на увазі того, що для багатьох українців неприйнятними кандидатами є і Петро Порошенко, і Володимир Зеленський. Крім того, розрив майже у 15% між переможцем і другим місцем може розхолодити виборців Зеленського.

Як писало РБК-Україна раніше, згідно остаточними даними ЦВК, явка в першому турі 31 березня перевищила 63%.

Підкреслимо, що в першому турі президентських виборів 2019 проголосувати не прийшли 10 млн 756 тисяч 850 виборців.