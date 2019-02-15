Вибори-2019: у списки виборців включать близько 30 млн осіб

У ЦВК відзначили, що кількість виборців щорічно зменшується

Почти 30 млн граждан Украины смогут принять участие в голосовании на президентских выборах 2019. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Центральной избирательной комиссии.

По данным Центризбиркома, число избирателей, которые "потенциально будут включены в списки избирателей", составляет 29,89 млн человек.

Стоит отметить, что в число не входят жители Крыма, а также оккупированных РФ территорий Донбасса.

Комиссия также опровергла информацию, которая ранее была опубликована в СМИ, о существенном увеличении количества избирателей.

"Появившаяся информация в некоторых СМИ о том, что обновление данных реестра не происходит с 2015 года, не соответствует действительности. Так же, как и сообщения об увеличении количества избирателей в Государственном реестре избирателей по сравнению с количеством избирателей в списках избирателей при проведении выборов президента Украины в 2014 году на 1 млн 400 тысяч. Напротив количество избирателей ежегодно уменьшается", - подчеркнули в ЦИК.

Напомним, ЦИК ранее обнародовал информацию о количестве граждан Украины, информация о которых содержится в Государственном реестре избирателей. Последнее обновление данных датировано 31 декабря 2018 года. За последний год количество избирателей уменьшилось на 224 тысячи человек до 35 млн 602 тысяч.

Как писало РБК-Украина, уже более 9 тысяч избирателей из Донецкой области изменили место голосования на предстоящих выборах президента Украины.

Добавим, комиссия утвердила список округов, на которых будут проводиться выборы президента Украины 31 марта 2019 года.