Вибори-2019: у списки виборців включать близько 30 млн осіб

Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

У ЦВК відзначили, що кількість виборців щорічно зменшується

Майже 30 млн громадян України зможуть взяти участь у голосуванні на президентських виборах 2019. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Центральної виборчої комісії.

За даними Центрвиборчкому, число виборців, які "потенційно будуть включені у списки виборців", становить 29,89 млн осіб.

Варто відзначити, що в число не входять жителі Криму, а також окупованих РФ територій Донбасу.

Комісія також спростувала інформацію, яка раніше була опублікована в ЗМІ, про істотне збільшення кількості виборців.

"Інформація, що з'явилася у деяких ЗМІ про те, що оновлення даних реєстру не відбувається з 2015 року, не відповідає дійсності. Так само, як і повідомлення про збільшення кількості виборців у Державному реєстрі виборців у порівнянні з кількістю виборців у списках виборців при проведенні виборів президента України в 2014 році на 1 млн 400 тисяч. Навпаки кількість виборців щорічно зменшується", - підкреслили у ЦВК.

Нагадаємо, ЦВК раніше оприлюднила інформацію про кількість громадян України, інформація про яких міститься у Державному реєстрі виборців. Останнє оновлення даних датоване 31 грудня 2018 року. За останній рік кількість виборців зменшилася на 224 тисяч осіб до 35 млн 602 тисяч.

Як писало РБК-Україна, вже понад 9 тисяч виборців з Донецької області змінили місце голосування на майбутніх виборах президента України.

Додамо, комісія затвердила список округів, на яких будуть проводитися вибори президента України 31 березня 2019 року.