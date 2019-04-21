ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вибори 2019: з'явилися перші дані про явку виборців

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 11:26
Вибори 2019: з'явилися перші дані про явку виборців
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Явка на виборах на 11:00 перевищує 14%

Явка виборців у другому турі виборів 2019, за даними Центральної виборчої комісії, станом на 11:00 неділі, 21 квітня, склала 14,11%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ЦВК.

Відзначимо, на даний момент надійшли відомості тільки від 34 територіальних виборчих округів. Крім того, з п'яти областей інформація про явку не надійшла досі. Лідером щодо явки є Полтавська область, де проголосували більше 23% виборців.

Виборчі дільниці на відкрилися 21 квітня о 08:00, проголосувати можна до 20:00.

Вибори 2019: з'явилися перші дані про явку виборців

 

 

Як писало РБК-Україна в матеріалі "Подали голос: чого чекати від другого туру президентських виборів", у другому турі виборів 2019, який повинен відбутися 21 квітня 2019 року, очікується більш низька явка.

Так, директор Фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна в другому турі прогнозує нижчу явку, ніж в першому, зокрема, через те, що для багатьох українців неприйнятними кандидатами є і Петро Порошенко, і Володимир Зеленський. Крім того, розрив майже у 15% між переможцем і другим місцем може розхолодити виборців Зеленського. Також повідомлялося, що молодь, яка проживає не за місцем реєстрації, також може полінуватися повторно йти міняти місце голосування.

Нагадаємо, явка в першому турі на виборах 2019 склала 63,52%. За даними ЦВК, у голосуванні взяли участь 18,82 млн осіб.

Порошенко заперечив ймовірність зриву виборів В ЦВК назвали області з найбільшою явкою
Вибори 2019 Вибори 2019: як проходить другий тур голосування Результати виборів президента України
Новини України Порошенко Зеленський явка избирателейДругий тур виборів
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся