Вибори 2019: з'явилися перші дані про явку виборців

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Явка на виборах на 11:00 перевищує 14%

Явка виборців у другому турі виборів 2019, за даними Центральної виборчої комісії, станом на 11:00 неділі, 21 квітня, склала 14,11%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ЦВК.

Відзначимо, на даний момент надійшли відомості тільки від 34 територіальних виборчих округів. Крім того, з п'яти областей інформація про явку не надійшла досі. Лідером щодо явки є Полтавська область, де проголосували більше 23% виборців.

Виборчі дільниці на відкрилися 21 квітня о 08:00, проголосувати можна до 20:00.

Як писало РБК-Україна в матеріалі "Подали голос: чого чекати від другого туру президентських виборів", у другому турі виборів 2019, який повинен відбутися 21 квітня 2019 року, очікується більш низька явка.

Так, директор Фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна в другому турі прогнозує нижчу явку, ніж в першому, зокрема, через те, що для багатьох українців неприйнятними кандидатами є і Петро Порошенко, і Володимир Зеленський. Крім того, розрив майже у 15% між переможцем і другим місцем може розхолодити виборців Зеленського. Також повідомлялося, що молодь, яка проживає не за місцем реєстрації, також може полінуватися повторно йти міняти місце голосування.

Нагадаємо, явка в першому турі на виборах 2019 склала 63,52%. За даними ЦВК, у голосуванні взяли участь 18,82 млн осіб.