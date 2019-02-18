Вибори-2019: закінчується формування окружних комісій

Склад окружних комісій формується на підставі подань кандидатів у президенти

В понедельник, 18 февраля, последний день формирования Центральной избирательной комиссией окружных комиссий на президентских выборах 2019. Об этом сообщает РБК-Украина.

Отметим, окружные комиссии в составе не менее 12 членов должны быть сформированы путем жеребьевки. Их руководство должно быть назначено не позднее 18 февраля для первого тура выборов и 10 апреля - для второго.

Так, состав комиссий формируется на основании представлений кандидатов в президенты. Им должно быть обеспечено пропорциональное представительство в комиссиях и их руководящий состав.

Напомним, почти 30 млн граждан Украины смогут принять участие в голосовании на президентских выборах 2019, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. В частности, в комиссии отметили, что число избирателей, которые "потенциально будут включены в списки избирателей", составляет 29,89 млн человек.

Как писало РБК-Украина ранее, ЦИК утвердил смету расходов на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины для нужд участковых избирательных комиссий за рубежом.

Добавим, Центральная избирательная комиссия также утвердила перечень округов, на которых будут проводиться выборы президента Украины 31 марта 2019 года.