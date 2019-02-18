Вибори-2019: закінчується формування окружних комісій

Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Склад окружних комісій формується на підставі подань кандидатів у президенти

У понеділок, 18 лютого, останній день формування Центральною виборчою комісією окружних комісій на президентські вибори 2019. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зазначимо, що окружні комісії в складі не менше 12 членів мають бути сформовані шляхом жеребкування. Їх керівництво має бути призначене не пізніше 18 лютого для першого туру виборів та 10 квітня - для другого.

Так, склад комісій формується на підставі подань кандидатів у президенти. Їм має бути забезпечене пропорційне представництво у комісіях і їх керівний склад.

Нагадаємо, майже 30 млн громадян України зможуть взяти участь у голосуванні на президентських виборах 2019, свідчать дані Центральної виборчої комісії. Зокрема, у комісії зазначили, що число виборців, які "потенційно будуть включені в списки виборців", становить 29,89 млн осіб.

Як писало РБК-Україна раніше, ЦВК затвердила кошторис витрат на підготовку і проведення чергових виборів президента України для потреб дільничних виборчих комісій за кордоном.

Додамо, Центральна виборча комісія також затвердила перелік округів, на яких будуть проводитися вибори президента України 31 березня 2019 року.