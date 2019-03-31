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Вибори 2019: в Мін'юсті нагадали, як проголосувати не за пропискою у другому турі

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 21:53
Вибори 2019: в Мін'юсті нагадали, як проголосувати не за пропискою у другому турі
Фото: Павло Петренко (minjust.gov.ua)

Не пізніше, ніж за п'ять днів, виборцям потрібно буде ще раз звернутися до відповідних центрів реєстрації та підтвердити місце голосування

Міністр юстиції України Павло Петренко нагадав, як проголосувати у другому турі виборів президента України не по прописці. Про це він повідомив під час виступу на українському телеканалі.

За його словами, не пізніше, ніж за п'ять днів, виборцям потрібно буде ще раз звернутися до відповідних центрів реєстрації і підтвердити своє нове місце голосування.

"Звертаюся до всіх, хто голосує не за місцем реєстрації. Перед другим туром, не пізніше, ніж за п'ять днів, вам потрібно буде ще раз звернутися до відповідних центрів реєстрації і підтвердити своє нове місце голосування", - заявив він.

Нагадаємо, загальна кількість громадян України, які змінили місце голосування у першому турі президентських виборів 2019, перевищила 300 тисяч осіб.

Явка на виборах 2019, за даними Центральної виборчої комісії, станом на 20 годину неділі, 31 березня, склав 63,99% до 74 округах.

Виборчі дільниці на виборах президента України 2019 відкрилися 31 березня о 08:00. Як наголошується, в Донецькій області явка склала 60,74%, а в Луганській - 62,14%. У Дніпропетровській області - 68,54%. Явка виборців в Київській області склала 66,92%.

 

 

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