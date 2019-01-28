Вибори-2019: ДПСУ проведе попередню перевірку всіх міжнародних спостерігачів

Міжнародних спостерігачів прикордонники будуть оформлювати позачергово

Председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал заявил, что ведомство проведет предварительную проверку всех международных наблюдателей, которые прибудут на выборы президента Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

По его словам, в контексте проведения выборов-2019 предусмотрено усиление контроля на каналах международного сообщения.

"Это связано с прибытием большого количества международных наблюдателей", - пояснил глава ГПСУ.

По его словам, международных наблюдателей пограничники будут оформлять вне очереди, в приоритетном порядке.

"Каждый пункт пропуска будет иметь копии списков зарегистрированных международных наблюдателей и организаций, которые предоставит ЦИК. ГПСУ готова проводить заблаговременную проверку этой категории лиц по ведомственным базам данных. Будет организован соответствующий учет и передача информации заинтересованным органам и ее обнародование", - подчеркнул Цигикал.

Он отметил, что особое внимание будет уделено пророссийским журналистам.

Напомним, ранее Центризбирком обратился к иностранным государствам и международным организациям по поводу тщательного отбора при принятии решения о направлении официальных наблюдателей на выборы президента-2019 в виду агрессии России.

Как писало РБК-Украина, глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что наблюдать за выборами президента Украины прибудет 850 официальных международных наблюдателей.

Добавим, в качестве международных наблюдателей на выборах-2019 планируют зарегистрироваться около 100-150 представителей Соединенных Штатов Америки.