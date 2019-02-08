Бюджет ЦВК на вибори-2019 можуть збільшити

Сліпачук підкреслила, що фінансування роботи ЦВК розраховувалось на 25 кандидатів

Из-за сверхбольшого количества кандидатов Центральная избирательная комиссия может запросить увеличение финансирования комиссии на выборы 2019. Об этом сообщила глава Центризбиркома Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, финансирование работы ЦИК рассчитывалось на 25 кандидатов на пост президента.

"Предварительный расчет осуществлялся на основании того, что будет 25 кандидатов. На данный момент ЦИК работает над расчетом по увеличению своего бюджета, в соответствии с количеством кандидатов. Будет принято постановление. Мы действительно будем принимать решение, есть или нет необходимости обращаться к Кабинету министров. Но это мы будем делать после того, как все кандидаты подадут представления о формировании избирательных комиссий", - заявила Слипачук.

Напомним, ЦИК в пятницу, 8 февраля, завершил регистрацию кандидатов в президенты на выборах 2019. Таким образом, кандидатами на выборах были зарегистрированы 44 человека.

Как писало РБК-Украина ранее, из-за большого количества кандидатов комиссия может зарегистрировать более 1 миллиона представителей кандидатов в участковых избирательных комиссиях на выборах 2019 президента Украины. Слипачук отметила, что "упомянутое количество кандидатов, которые зарегистрированы, при всей рекордности имеет определенные предостережения, которые являются вызовами для общества и ЦИК".

Добавим, Центризбирком отказал в регистрации 50 кандидатам в президенты на выборах 2019.