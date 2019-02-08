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Бюджет ЦВК на вибори-2019 можуть збільшити

Новини » Вибори 2019    08.02.2019 - 18:27
Бюджет ЦВК на вибори-2019 можуть збільшити
Фото: Тетяна Сліпачук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Сліпачук підкреслила, що фінансування роботи ЦВК розраховувалось на 25 кандидатів

Через надвелику кількість кандидатів Центральна виборча комісія може запросити збільшення фінансування комісії на вибори 2019. Про це повідомила голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, фінансування роботи ЦВК розраховувалось на 25 кандидатів на пост президента.

"Попередній розрахунок здійснювався на підставі того, що буде 25 кандидатів. Наразі ЦВК працює над розрахунком щодо збільшення свого бюджету, відповідно до кількості кандидатів. Буде прийнята постанова. Ми дійсно будемо приймати рішення, є чи немає необхідності звертатись до Кабінету міністрів. Але це ми будемо робити після того, як усі кандидати подадуть подання щодо формування виборчих комісій", - заявила Сліпачук.

Нагадаємо, ЦВК у п'ятницю, 8 лютого, завершила реєстрацію кандидатів у президенти на виборах 2019. Таким чином, кандидатами на виборах були зареєстровані 44 людини.

Як писало РБК-Україна раніше, через велику кількість кандидатів комісія може зареєструвати більше 1 мільйона представників кандидатів у дільничних виборчих комісіях на виборах 2019 президента України. Сліпачук відзначила, що "згадана кількість кандидатів, які зареєстровані, при всій рекордності має певні застереження, які є викликами для суспільства і ЦВК".

Додамо, Центрвиборчком відмовив у реєстрації 50 кандидатам у президенти на виборах 2019.

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