Вибори 2019: понад 26 тисяч українців змінили місце голосування

Відповідні дані наявні станом на 20 лютого

Согласно обращениям граждан, уже более 26 тысяч украинцев пожелали сменить место для голосования на выборах президента Украины. Об этом проинформировали в Центризбиркоме, сообщает РБК-Украина.

Так, по состоянию на 20 февраля, 26 тысяч 541 избиратель воспользовался возможностью временного изменения места голосования.

Напомним, руководитель Службы Государственного реестра избирателей Александр Стельмах заявил, что почти миллион граждан не смогут проголосовать на президентских выборах 2019 из-за отсутствия зарегистрированного места жительства.

Как писало РБК-Украина, количество избирателей в Украине ежегодно уменьшается на 200 тысяч человек.

Добавим, по состоянию на 18 февраля почти 23 тысячи избирателей уже подали заявку об изменении места голосования на выборах президента Украины. Такие данные предоставила Центральная избирательная комиссия.

Так, Центральная избирательная комиссия в начале февраля 2019 года обнародовала информацию о количестве граждан Украины, информация о которых содержится в Государственном реестре избирателей. С 2015 года Государственный реестр избирателей обновил данные более 10 миллионов граждан Украины.