До виборів у Бундестаг допущено понад 40 партій

Цього разу засідання виборчої комісії, які завжди проходять в одному з приміщень Бундестагу, відбулися 8 і 9 липня. Про намір брати участь у виборах заявили 87 невеликих партій.

У перший день роботи комісії до виборів була допущена 21 партія. Приблизно стільки ж партій отримали відмову, серед них виявилися "анархістська Пого-партія Німеччини" і "Німецька Комуністична партія", причому остання була не допущена до виборів в Бундестаг вперше з моменту її створення в 1968 році.

Причиною відмови в обох випадках стало те, що документи від цих партій були отримані виборчим комітетом після закінчення відведеного для цього терміну. Не пройшли відбір також "німецька партія жінок, правової держави, захисту природи, розвитку дітей і демократичної любові", а також "Ненемецьке об'єднання".

Всього у виборах в Бундестаг, намічених на 26 вересня, візьмуть участь 53 партії. Партії, що мають депутатів в одному із земельних парламентів або Бундестазі, не потребує допуску. Це Християнсько-Демократичний союз ( ХДС), Християнсько-соціальний союз (ХСС), Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), Вільна демократична партія (ВДП), Ліва партія, "Союз-90"/"Зелені", "Альтернатива для Німеччини" (АдГ), а також "вільні виборці" і "Об'єднані громадянські рухи Бранденбурга/вільні виборці".

Наприкінці травня Бундестаг пішов на зустріч малим партіям і знизив необхідну кількість підписів для одного кандидата з 200 до 50.