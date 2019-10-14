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На парламентських виборах у Польщі перемагає консервативна ПіС Качинського

Новини » Політика    14.10.2019 - 01:58
На парламентських виборах у Польщі перемагає консервативна ПіС Качинського
Фото: Ярослав Качинський (flickr.com/pisorgpl)

Явка на виборах у Польщі становила 61 відсоток

На парламентських виборах у Польщі, що відбулися у неділю, 13 жовтня, за попередніми даними, перемагає націонал-консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС) колишнього прем’єра Ярослава Качинського. Про це свідчать дані екзитполів, оприлюднені після закриття виборчих дільниць, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

За даними опитувань, ПіС лідирує зі значним відривом і набирає 43,6 відсотка голосів, що може забезпечити їй більшість місць у нижній палаті польського парламенту - Сеймі.

На другому місці - опозиційний альянс "Громадянська коаліція", що попередньо здобув 27,4 відсотка.

Також до польського парламенту проходять Союз демократичних лівих сил з 11,9 відсотка голосів та Польська коаліція (Польська селянська партія і рух Kukiz) - 9,6 відсотка.

За прогнозами, подолати 5-відсотковий виборчий бар'єр зможе також ультраправа "Конфедерація" (6,4 відсотка).

Видання також зазначає, що показовою під час нинішніх виборів стала висока явка виборців - 61 відсоток.

Нагадаємо, у частково визнаному Косові на позачергових виборах перемогла опозиційна лівонаціоналістична партія Vetëvendosje ("Самовизначення"), друге місце здобула ще одна опозиційна правоцентристська консервативна партія "Демократична ліга Косова".

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