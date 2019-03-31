На виборах президента Словаччини перемогла правозахисниця Чапутова

У Словаччині у другому турі президентських виборів перемогла адвокат і місцевий громадський діяч Зузана Чапутова. Про це свідчать результати підрахунку місцевим Центрвиборчкомом 100% протоколів, передає РБК-Україна з посиланням на словацьке видання Dennik N.

Згідно з результатами голосування, за Чапутову проголосували 58,41% виборців, її суперник у другому турі - заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович набрав 41,59%.

Явка на виборчі дільниці становила близько 41%.

Чапутова стане п'ятим словацьким президентом і першою жінкою-президентом в історії Словаччини.

На посаду новий президент має вступити 15 червня.

За інформацією видання, Марош Шефчович ще до півночі за місцевим часом визнав свою поразку і телефоном привітав свою опонентку.

"Я сказав їй, що сьогодні ввечері на неї лягає велика відповідальність. Я підкреслив, що, незважаючи на дуже жваву виборчу кампанію, попереду у Словаччини часи, які потребують об'єднання", - повідомив Шефчович.

Нагадаємо, перший тур президентських виборів у Словаччині відбувся 16 березня.

У Словаччині після вбивства журналіста Яна Кучака партія Most-Hid, що входить в парламентську коаліцію, ініціювала дострокові вибори.