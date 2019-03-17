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У Словаччині вибори президента призначили на другий тур

Новини » Політика    17.03.2019 - 04:40
У Словаччині вибори президента призначили на другий тур
Фото: білборд Зузанни Капутової (Twitter/Reuters)

Другий тур, у який вийшли двоє кандидатів, відбудеться 30 березня

У Словаччині обиратимуть президента країни у другому турі, який відбудеться 30 березня 2019. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

За результатами підрахунку бюлетенів з 99,4% виборчих дільниць, в першому турі лідирує юрист Зузана Капутова, яка отримала 40,5% голосів.

На другій сходинці із результатом у 18,7% опинився кандидат від правлячої партії Smer Марош Шефчович.

У трійку лідерів з результатом в 14,4% вибився суддя Верховного суду та колишній міністр юстиції Стефан Харабін. Серед низки обіцянок він, зокрема, обіцяв скасувати санкції проти Росії.

Всього на посаду глави держави претендували 13 кандидатів. Оскільки жоден з них не отримав більше 50% підтримки виборців у першому турі, у другий тур виходять двоє кандидатів, які отримали найбільше голосів. Нового президента Словаччини на наступні 5 років визначать простою більшістю голосів 30 березня.

Зазначимо, що лідерка виборчих перегонів, 45-річна Зузана Капутова, є членом партії "Прогресивна Словаччина", якої немає у парламенті Країни. Зузану називають у своїй країні "народним адвокатом".

Нагадаємо, нещодавно у Словаччині пред'явили офіційні звинувачення замовнику вбивства журналіста Яна Куцяка. Підозрювані дали свідчення, що їх найняла колега найбагатшого бізнесмена Словаччини Маріана Кочнера, який не був звинувачений у скоєнні злочину і відмовився коментувати нові дані.

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