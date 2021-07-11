На виборах у Молдові лідирує партія Санду, - попередні дані ЦВК

У Молдові завершилися дострокові парламентські вибори. За першими даними Центральної виборчої комісії, на виборах лідирує партія президента Майї Санду"Дія і солідарність".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦВК Молдови.
Партія "Дія і солідарність" лідирує на виборах з 39,97% голосів, після обробки 25% протоколів з виборчих дільниць.
За блок "комуністи і соціалісти" проголосували 33,97% виборців. У партії " Шор " - 10,91%.
На момент закриття виборчих дільниць явка перевищила 48%.
Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія Молдови визнала парламентські вибори такими, що відбулися.
Крім того, суд відмовив у масовому закритті дільниць у Придністров'ї.