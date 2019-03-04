На виборах мера Гданська перемагає в. о. мера Дулькевич

Згідно з екзит-полом, екс-заступник убитого мера Гданська Павла Адамовича набрала 84%

В Польше на выборах мэра Гданьска побеждает Александра Дулькевич, и. о. мэра и экс-заместитель мэра города Павла Адамовича, убитого в январе. Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, передает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

Согласно проведенному trojmiasto.pl опросу, за 39-летнюю Дулькевич проголосовали 84% горожан, что означает, что она побеждает уже в первом туре.

Помимо Дулькевич на пост мэра Гданьска претендуют 46-летний бизнесмен Марек Скиба (согласно экзит-полу - 4% голосов) и 51-летний ультраправый режиссер Гжегож Браун (12%).

Напомним, 13 января на мэра Гданьска Павла Адамовича во время благотворительного концерта напал мужчина с ножом. Адамович перенес пятичасовую операцию на сердце и в области живота, но врачам не удалось спасти его жизнь и 14 января он умер в больнице от полученных ножевых ранений.

Суд Гданьска арестовал на три месяца Стефана В., которому предъявлено обвинение в убийстве Адамовича. На допросе мужчина не признал себя виновным.