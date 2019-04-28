На виборах в Іспанії перемагають соціалісти

Іспанські соціалісти можуть отримати лідерство на нинішніх парламентських виборах і створити найбільшу фракцію в наступному іспанському парламенті. Про це свідчать дані екзитполу, повідомляє El Pais.

У той же час відзначається, що соціалісти не зможуть забезпечити собі більшості, яка дозволила б їм сформувати однопартійний уряд. Так, вони можуть отримати фракцію на рівні від 116 до 121 мандата. Соціалісти - партія чинного прем'єр-міністра Педро Санчеса.

Ймовірна коаліція соціалістів і лівоцентристів з Podemos (42-45 мандатів) буде максимально мати 166 мандатів, тоді як для більшості потрібно 176.

На нинішніх виборах буде обрано новий склад 350-місцевого Конгресу депутатів (нижньої палати парламенту) і 208 представників 266-місцевого Сенату (верхньої палати парламенту). Термін повноважень обраних представників обчислюється чотирма роками.

РБК-Україна писало, що в Іспанії в неділю, 28 квітня, почалися дострокові парламентські вибори, за результатами яких буде створено новий уряд.

Необхідність проведення дострокових виборів була продиктована політичною нестабільністю відсутністю підтримки в парламенті у діючого кабінету, сформованого в червні 2018 року Іспанської соціалістичної робочої партії (ІСРП). Практично вся його діяльність була блокована парламентською опозицією.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у п'ятницю, 15 лютого, вирішив розпустити парламент і оголосив про проведення дострокових виборів.