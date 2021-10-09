На виборах у Чехії лідирує партія прем'єр-міністра Бабіша

У Чехії завершилося голосування на виборах до нижньої палати парламенту. За попередніми даними, перше місце займає рух "Акція незадоволених громадян"(ANO), який очолює прем'єр-міністр Андрій Бабіш.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Seznam Spravy .

За його інформацією, центральне статистичне управління Чехії підрахувало 13% бюлетенів. Перші дані показали, що ANO лідирує з 30,29% голосами виборців.

Друге місце займає партійна коаліція "Разом", в яку входять Громадянська демократична партія, "Християнсько-Демократичний союз - Чехословацька народна партія" і "Традиція відповідальність процвітання 09". Альянс набирає 23,75%.

На третій позиції з 13,05% голосів - коаліція Чеської піратської партії і рух "Старости і незалежні".

Подолати встановлений законом п'яти відсотковий бар'єр і провести своїх представників до парламенту змогли ще дві партії - "Свобода і пряма демократія" (10,95%) і Чеська соціал-демократична партія (5,15%).