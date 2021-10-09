На выборах в Чехии лидирует партия премьер-министра Бабиша

В Чехии завершилось голосование на выборах в нижнюю палату парламента. По предварительным данным, первое место занимает движение "Акция недовольных граждан" (ANO), которое возглавляет премьер-министр Андрей Бабиш.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Seznam Spravy .

По его информации, Центральное статическое управление Чехии подсчитало 13% бюллетеней. Первые данные показали, что ANO лидирует с 30,29% голосами избирателей.

Второе место занимает партийная коалиция "Вместе", в которую входят Гражданская демократическая партия, "Христианско-демократический союз - Чехословацкая народная партия" и "Традиция Ответственность Процветание 09". Альянс набирает 23,75%.

На третьей позиции с 13,05% голосов - коалиция Чешской пиратской партии и движение "Старосты и независимые".

Преодолеть установленный законом пяти процентный барьер и провести своих представителей в парламент смогли еще две партии - "Свобода и прямая демократия" (10,95%) и Чешская социал-демократическая партия (5,15%).