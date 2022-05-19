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Є вибір. Данілов розповів, що чекає на людей на Донбасі після звільнення

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Київ, Четвер 19 травня 2022 14:06
Є вибір. Данілов розповів, що чекає на людей на Донбасі після звільнення Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Після звільнення Донбасу від російської окупації у місцевого населення буде вибір. Зокрема, залишитися і жити за українськими законами або обрати іншу країну для життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова для "НВ".

За словами Данілова, у тих, хто взяв зброю і воює проти України, буде вибір.

"Треба пам'ятати, що у нас є чітко зафіксовані кордони 1991 року, міжнародні і визнані. Ці кордони до нас повернуться. Ті люди, які не хочуть жити за законами нашої країни, можуть вибрати будь-яку іншу країну для життя, світ вільний, або залишатися тут, поважати українські закони і Конституцію. У людей в Луганській і Донецькій областях є вибір", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Данілов заявив, що Росія не змінювала плани по знищенню України, і намагається зробити це за допомогою "гауляйтерів", які залишаються в країні після втечі колишнього президента Віктора Януковича.

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РНБО Донбас Олексій Данілов Війна Росії проти України
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Є вибір. Данілов розповів, що чекає на людей на Донбасі після звільнення
Є вибір. Данілов розповів, що чекає на людей на Донбасі після звільнення
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